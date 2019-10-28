Наследие ковровых бомбардировок: российские саперы очищают Лаос от американских мин

Российские саперы приступили к второму этапу гуманитарной очистки территории в Лаосе от взрывоопасных предметов и боеприпасов. Военнослужащим помогает новейшее оборудование, которое как сканер просвечивает почву почти на три метра.

Неразорвавшиеся мины в Лаосе могут залегать очень глубоко. Взрывоопасные предметы и боеприпасы в большинстве своем относятся к периоду войны во Вьетнаме. В основном это кассетные авиационные бомбы, сброшенные самолетами США в 60-70-е годы прошлого века.

Вместе с российскими специалистами трудятся местные жители, помогают, насколько возможно, военнослужащим. К разминированию в рамках второго этапа привлечены 34 российских сапера, которые планируют очистить 120 гектаров местности близ Пхонсавана.

Также инженеры из РФ обучают местных специалистов, после чего безвозмездно передают им современные средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов.

Инженеры Международного противоминного центра будут работать в Лаосе целых полгода, до марта 2020 года. Затем власти республики планируют возвести на этих местах социальные объекты.