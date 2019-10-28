Загнать в здание и уничтожить: яркие кадры учений по антитеррору

В Амурской области бойцы Восточного округа штурмовали целый город в рамках учений по антитеррору. Тренировки, к которым привлекли МВД, ФСБ и другие ведомства, охватили весь Белогорск.

По легенде, бандиты заминировали промышленный объект, после чего напали на силовиков. В ходе операции боевиков удалось загнать в пустующее здание и уничтожить.

К штурму привлекли 70 единиц техники, включая бронетранспортеры БТР-80. После ликвидации боевиков саперы успешно разминировали опасную зону. Всего в межведомственных учениях задействовали около 500 человек.