Встреча с оркестром: корабли Каспийской флотилии прибыли в Астрахань

В Астраханской области в пункте базирования надводных кораблей Каспийской флотилии состоялась торжественная встреча малых ракетных кораблей (МРК) флотилии «Углич» и «Великий Устюг», выполнявших задачи в составе оперативного соединения постоянной объединенной межфлотской группировки ВМФ России в Средиземном море.

В дальней морской зоне экипажи кораблей приняли участие в учении по ведению боя одиночным кораблем и в составе группировки кораблей с выполнением артиллерийских стрельб по надводным и воздушным целям, а также выполнили противолодочные задачи.

Также корабли заходили в порт Тартус для пополнения необходимых корабельных запасов, а часть экипажа, свободная от несения дежурства и вахты, побывала на берегу.

В Средиземном море корабли выполняли задачи в составе постоянного соединения ВМФ, где продемонстрировали отличную боевую подготовку. МРК «Великий Устюг» пополнил группировку в июне, «Углич» - в июле 2019 года.

Церемония встречи экипажей МРК «Углич» и «Великий Устюг», прибывших в Астрахань из длительного похода, прошла в торжественной обстановке, где присутствовали представители командования Каспийской флотилии, военнослужащие, ветераны соединения надводных кораблей, члены семей военнослужащих, юнармейцы и представители духовенства.

После отдыха и проведения регламентных работ по поддержанию технической готовности экипажи кораблей продолжат движение в пункт базирования в Махачкале к месту постоянной дислокации, где продолжат выполнение плановых задач боевой подготовки уже в новом, 2020 году.