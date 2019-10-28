Взрывы, дым и стрельба: эффектные кадры учений спецназа в Абхазии
В Абхазии разведчики с использованием современных бронеавтомобилей «Тигр-М» ликвидировали лагерь условного врага.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Абхазии спецназ устроил налет на логово условных террористов. По сценарию учений, разведчики Южного военного округа должны были захватить пленных и забрать из штаба «бандитов» важные документы.
Логово условных боевиков бойцы обнаружили при помощи комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Военнослужащие окружили вражеский объект и начали штурм под прикрытием бронемашин «Тигр».
Учебную задачу разведчики выполнили без потерь. В ходе штурма активно применялись взрыв-пакеты.