Взрывы, дым и стрельба: эффектные кадры учений спецназа в Абхазии

В Абхазии спецназ устроил налет на логово условных террористов. По сценарию учений, разведчики Южного военного округа должны были захватить пленных и забрать из штаба «бандитов» важные документы.

Логово условных боевиков бойцы обнаружили при помощи комплекса разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Военнослужащие окружили вражеский объект и начали штурм под прикрытием бронемашин «Тигр».

Учебную задачу разведчики выполнили без потерь. В ходе штурма активно применялись взрыв-пакеты.