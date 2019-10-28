«Панцирь-С» уничтожает цели «противника» в Сербии: кадры стрельб

В Сербии в ходе активной фазы учений «Славянский щит - 2019» расчеты зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-С» уничтожили несколько наземных целей условного противника. Мероприятия проходят на военном полигоне Пасулянске-Леваде.

Стоит отметить, что российско-сербские маневры стали первыми зарубежными учениями, в которых также задействован зенитно-ракетный комплекс С-400. Перед выходом на позиции военнослужащие совершили 170-километровый марш, затем провели слаживание подразделений.

В совместных маневрах двух стран также участвуют зенитно-ракетные комплексы «Нева-М1Т» и «Куб-М» ВВС и ПВО Сербии.

«Панцирь-С1» - российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс. Создан в 1994 году, принят на вооружение в 2010 году. Предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения.

Кроме того, комплекс способен вести борьбу с легкобронированными наземными и надводными целями, а также живой силой противника.

С-400 «Триумф» - российская зенитная ракетная система большой и средней дальности, зенитный ракетный комплекс (ЗРК), созданный для уничтожения аэродинамических и баллистических целей.

Дальность обнаружения - до 600 километров, а радиус зоны прикрытия системы - 400 километров.