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Своих не бросаем: как разведвзвод выполнил одну из семи сложнейших миссий

Максим Гриценко
10:11 28.10.2019
«Звезда» показывает эксклюзивные материалы по экспериментальной программе боевой доподготовки офицеров.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

Министерство обороны РФ приоткрывает завесу тайны над системой боевой подготовки российских войск спецназначения. Съемочная группа «Звезды» стала свидетелем отбора на место в первом экспериментальном отряде. Отснятый материал стал основой спецпроекта под названием «Взвод».

Проходить испытания в тяжелейших условиях на более чем 15 полигонах нашей страны начинали 4,5 тысячи офицеров. Из них остались 30 лучших.

На новом этапе разведвзводу молодых лейтенантов предстояло справиться с одной из семи сложнейших миссий - провести поисково-спасательную операцию. Офицерам пришлось в непроходимых лесах и горах найти сбитый вертолет и спасти его экипаж.

Вышедшие серии специальных репортажей «Взвод» доступны на сайте «Звезды», а также на платформе SMART TV. 

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