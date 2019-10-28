Россия заняла второе место на Всемирных военных играх

Российские спортсмены завоевали серебро на Всемирных летних военных играх в Китае. Наша страна получила 161 награду, уступив лишь хозяевам соревнований.

Игры проходили с 18 по 27 октября в Ухане. В них приняли участие более 9,3 тысячи атлетов из 109 стран. Соревнования прошли по 329 дисциплинам в 27 видах спорта. В состав сборной Вооруженных Сил России вошли 257 спортсменов.

В копилке российской команды 51 золотая, 53 серебряные и 57 бронзовых наград. Китай, занимающий первую строчку в общем медальном зачете, завоевал 133 золотые, 64 серебряные и 42 бронзовые медали. Третье место досталось Бразилии.

Всемирные военные игры проводятся раз в четыре года. Первые прошли в Риме в сентябре 1995 года. В этом году они стали самыми масштабными за всю историю их проведения, пишет РИА Новости.