Разведчики 96-й бригады в Нижнем Новгороде написали Географический диктант

В Нижегородской области 200 военнослужащих 96-й бригады разведки Западного военного округа написали Географический диктант.

«Интересно проверить свои силы, потому что в детстве очень увлекался географией. Заранее не готовился, думаю, что вынесу все на своем багаже знаний из детства», - поделился перед диктантом лейтенант 96-й бригады разведки ЗВО Лев Якушин.

Центральной площадкой«Географического диктанта-2019 в Нижнем Новгороде стал Нижегородский государственный педагогический университет имени Козьмы Минина. Всего в регионе работали 19 площадок.

Географический диктант - традиционная акция, которая проводится по инициативе президента страны Владимира Путина и главы оборонного ведомства Сергея Шойгу. В этом году она состоялась уже в пятый раз.