Военные приняли участие в написании Географического диктанта на базе РФ в Абхазии

Более трех тысяч военнослужащих российской военной базы Южного военного округа в Абхазии приняли участие в ежегодной международной просветительской акции Географический диктант, сообщили в пресс-службе ЮВО.

Результаты Диктанта, написанного на очных площадках, станут доступны с 29 ноября.

Военнослужащие ЮВО регулярно принимают участие в Географическом диктанте, основными целями которого являются получение объективной информации об уровне географической грамотности населения России с учетом его возрастной и социальной структуры, а также мотивация различных слоев населения к изучению географии родной страны, знание которой является неотъемлемой составляющей образованного человека.

Международная просветительская акция РГО состоялась в юбилейный - пятый раз. Лидером по числу зарегистрированных площадок диктанта среди регионов на юге России стал Краснодарский край (576 площадок).

За рубежом зарегистрировано 265 площадок диктанта на всех континентах, кроме Антарктиды. Впервые, помимо английского языка, вопросы диктанта переведены на французский. Этот вариант используют, например, на площадке Российского духовно-культурного православного центра в Париже.

Впервые Географический диктант состоялся в 2015 году. Тогда его написали только на 210 площадках и только в России.