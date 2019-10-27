Моряки ТОФ в Приморье и на Камчатке написали Географический диктант

Около девяти тысяч моряков Тихоокеанского флота (ТОФ) в Приморье и на Камчатке написали Географический диктант РГО. Таким образом, первыми в России свои знания по географии смогли проверить моряки Войск и сил на северо-востоке страны. Об этом сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Николай Воскресенский.

В международном Географическом диктанте, который сегодня, 27 октября, проводится Русским географическим обществом, приняли участие 8,9 тысяч военнослужащих ТОФ. В Приморском крае и на Камчатке для желающих проверить свои знания была открыта 21 площадка.

Первыми Географический диктант написали военнослужащие отдаленных подразделений Войск и сил на северо-востоке России, дислоцированных на побережьях Охотского и Берингова морей Тихого океана, а также военнослужащие Подводных сил ТОФ.

Командный состав флота и командиры ряда соединений ТОФ, базирующихся в Приморском крае, писали диктант во Владивостоке в кают-кампании большого противолодочного корабля «Адмирал Трибуц». Еще одна площадка была размещена на эскадренном миноносце «Быстрый», где на вопросы диктанта ответили более 120 моряков.

В просветительской акции вместе с тихоокеанцами приняли участие воспитанники Владивостокского филиала Нахимовского военно-морского училища, курсанты Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени Макарова и юнармейцы.

В ближайшее время все опросные листы Географического диктанта будут отсканированы и в электронном виде отправлены в Русское Географическое общество для проверки.