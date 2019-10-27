Минобороны РФ доставило в Сирию десятки бронеавтомобилей для военной полиции

Министерство обороны РФ доставило на авиабазу Хмеймим в Сирии десятки бронеавтомобилей «Тигр» и «Тайфун-У», предназначенные для военной полиции. Об этом сообщили в пресс-службе российского силового ведомства.

Известно, что бронетехника была доставлена в Сирии самолетами Ил-76 военной-транспортной авиации ВКС РФ. На них российские военные полицейские будут выполнять специальные задачи в районах сирийско-турецкой границы.

«Бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун-У" доставлены в Сирию с военных аэродромов Ростовской области и Краснодарского края», - говорится в сообщении.

Также известно, что бронеавтомобили предназначаются для перевозки личного состава и для установки различного оборудования или систем вооружений. Бронетехника оборудована бортовой информационно-управляющей системой и кондиционерами.

Военная полиция уже приступила к оказанию помощи в обеспечении безопасности населения.

Ранее стало известно, что почти 300 российских военных полицейских прибыли в Сирию, чтобы помочь отвести курдский отряды от границы с Турцией.