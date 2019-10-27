В Египте начались первые российско-египетские учения войск ПВО «Стрела Дружбы»

Первые совместные российско-египетские учения войск ПВО «Стрела Дружбы-2019» стартовали в Египте. Маневры будут проходить до 7 ноября на территории учебного тактического центра египетских войск противовоздушной обороны. В них примут участие свыше 100 бойцов из РФ.

Целью данных учений является обмен опытом между военнослужащими России и Египта, обеспечение безопасности в воздухе и организация противовоздушной обороны по прикрытию важных объектов, совершенствование практических навыков солдат и офицеров с реализацией максимальных боевых возможностей зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) при совместных действиях по отражению ударов условного неприятеля в разных условиях.

Нашу страну в рамках маневров представляют зенитчики соединения и воинских частей войсковой ПВО округа, дислоцированные в Волгоградской области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Крыму. На учениях военнослужащие используют военную технику производства РФ, а именно: ЗРК «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», переносные ЗРК «Игла», зенитные самоходные установки «Шилка», находящиеся на вооружении войск противовоздушной обороны Египта.