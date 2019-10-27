Россия и Египет сформировали сводные боевые расчеты ЗРК на учениях «Стрела дружбы - 2019»

Россия и Египет впервые объединились в единую структуру боевых расчетов ПВО в рамках проводимых международных учений «Стрела дружбы - 2019».

Решение о формировании сводных боевых расчетов зенитных ракетных комплексов было принято в ходе предварительно достигнутых на планирующих конференциях договоренностей между странами.

В совместных учениях задействованы комплексы «Бук-М2Э» и «Тор-М2Э», а также переносные зенитные ракетные комплексы «Игла-С» и самоходные установки «Шилка-М4», стоящие на вооружении египетской армии.

Совместные учения «Стрела дружбы - 2019» проводятся впервые и проходят на территории учебного тактического центра войск ПВО Египта под Каиром. Они стартовали 26 октября и продлится по 7 ноября.