Более тысячи офицеров летных вузов Министерства обороны РФ закончили обучение

Более тысячи офицеров летных ВУЗов Министерства обороны России из Краснодара, Челябинска и Сызрани покинули стены учебных заведений, чтобы продолжить службу в воинских частях и соединениях ВКС РФ.

В Краснодаре состоялся выпуск летчиков истребительной, штурмовой, бомбардировочной, дальней, военно-транспортной и специальной авиации (в общей сложности более 500 выпускников); в Сызрани выпустилось более 300 летчиков армейской авиации, а в Челябинске - около 300 штурманов всех родов авиации ВКС и офицеров боевого управления.

Один из участников торжественных мероприятий, Михаил Еманов, отметился за время учебы тем, что, будучи на четвертом курсе обучения, посадил самолет Л-39 в поле после того, как в его двигатель попала птица. За это он был награжден орденом Мужества.

В торжественных мероприятиях приняли участие представители Главного командования ВКС России, а также местных органов власти, общественных и ветеранских организаций.