Пост приняли: военная полиция РФ прибыла в Камышлы на замену курдским отрядам

Пока сирийский город Камышлы контролируют бойцы курдского отряда самообороны, но скоро им придется покинуть эти территории, а их место займут российские военнослужащие.

Военная полиция РФ уже прибыла в населенный пункт. Очень скоро наши бойцы будут патрулировать самые важные точки региона и обеспечивать безопасность во время отхода курдов.

Для того, чтобы в сирийском городе и его окрестностях было все спокойно, российским военным полицейским предстоит ежедневно передвигаться по двум маршрутам. Длина одного составляет 120 километров, длина другого – 110 километров.

Военную полицию в населенном пункте встретили сотни людей разных национальностей. Это и курды, и армяне, и ассирийцы. С тех пор, как американские солдаты покинули регион, наши военные - гарантия безопасности для местных жителей.

«Реально это исторический момент, потому что здесь до сих пор военной полиции не было. Наши же американские партнеры уехали и вся надежда, я думаю, сейчас на военную полицию», - рассказал «Звезде» командир подразделения военной полиции ВС РФ.

На КПП на границе с Турцией, согласно меморандуму подписанному накануне в Сочи президентами России и Турции Владимиром Путиным и Реджепом Эрдоганом, к патрулированию будут подключаться турецкие пограничники. С российской стороны уже все готово: переброшены дополнительные силы - техника и личный состав. Остается дождаться, пока курдские отряды отступят на 30 километров от границы с Турцией. Времени у них осталось до 29 октября 18 часов вечера по-местному времени.