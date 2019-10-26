«Стрела Дружбы-2019»: российские зенитчики прибыли на учения в Египет

В Египет прибыли зенитчики Южного военного округа (ЮВО) для совместных российско-египетских учений подразделений ПВО «Стрела Дружбы-2019».

На военном аэродроме под Каиром российских военнослужащих встретили личный состав и представители командования противовоздушной обороны Египетский вооруженных сил. Учения пройдут с 26 октября по 7 ноября.

«Переброска личного состава войск противовоздушной обороны (ПВО) Сухопутных войск РФ на территорию Африканского континента осуществлялась воздушным способом», - говорится в сообщении Минобороны РФ.

В ведомстве уточнили, что в маневрах с российской стороны примет участие более 100 военнослужащих.

Российским зенитчикам пришлось преодолеть 1,5 тысячи километров на самолете Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. «Стрела Дружбы-2019» - станут первыми совместными учениями подразделений войск ПВО и Египта.

Перед участниками маневров стоят задачи по отработке способов уничтожения воздушных целей из военной техники российского производства: зенитных ракетных комплексов «Тор-М2Э» и «Бук-М2Э», зенитных самоходных установок ЗСУ-24-3 «Шилка», а также переносных зенитных ракетных комплексов «Игла», состоящих на вооружении минобороны Египта. Кроме того российским зенитчиками предстоит выполнить различные нормативы в климатических условиях Африки.

Учения «Стрела Дружбы-2019» направлены на укрепление и развитие военного сотрудничества двух стран.