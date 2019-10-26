Военная полиция РФ приступила к патрулированию в Сирии по трем маршрутам

Подразделения российской военной полиции приступили к проведению патрулирования районов на сирийско-турецкой границе.

Российские военнослужащие продолжают выполнение задач по оказанию помощи в обеспечении безопасности населения и поддержанию правопорядка. При осуществлении патрулирования в обозначенных районах военнослужащие одновременно тем самым оказывают содействие выводу курдских формирований и их вооружения на 30-километровое расстояние от сирийско-турецкой границы.

Колонны военной полиции РФ осуществили патрулирование по маршрутам Каракозак - Кобани - Коран и обратно, а также Камишлия - Факира и Камишлия - Сималька. Сирийская армия продолжает развертывание подразделений на линии соприкосновения в районе населенных пунктов Айн-Эль-Араб и Камишлия, но обстановка остается стабильной. Об этом сообщает российский Центр по примирению враждующих сторон.