В парке «Патриот» прошла встреча выпускников Алма-Атинского командного училища имени Конева

В честь 50-летия Алма-Атинского высшего общевойскового командного училища имени маршала Конева в подмосковном парке «Патриот» заложили камень основания аллеи ветеранов и выпускников учебного заведения. Мероприятие состоялось в субботу, 26 октября.

Предшествовала этому встреча выпускников училища в Москве. Там они возложили цветы к памятнику воинам-интернационалистам на Поклонной горе. Многие из ветеранов и выпускников учебного заведения принимали участие в боевых действиях в Афганистане.

Командное училище имени маршала Конева было создано в 1970 году приказом министра обороны СССР на основе 186-го мотострелкового полка 68-й мотострелковой дивизии. В настоящее время на базе училища имени Конева проводится подготовка кадров Военного института Сухопутных войск Республики Казахстан.