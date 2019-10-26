«Стрела дружбы - 2019»: российские военнослужащие прибыли в Египет на совместные учения подразделений ПВО

Более 100 российских военнослужащих прибыли в Египет для участия в первых международных российско-египетских учениях сил ПВО «Стрела дружбы - 2019». На протяжении почти двух недель военнослужащие двух стран будут отрабатывать взаимодействие на полигоне под Каиром.

Прилетевшие накануне в Египет военнослужащие - специалисты по работе с зенитными комплексами «Бук» и «Тор», а также с самоходками «Шилка». Именно эти боевые машины стоят на вооружении войск ПВО Египта и будут применяться в этих маневрах. Также российские и египетские солдаты будут защищать небо с помощью переносных зенитных ракетных комплексов «Игла».

Среди участников учений с российской стороны военнослужащие зенитных и зенитных ракетных воинских частей и подразделений Южного военного округа (ЮВО), зонами ответственности которых являются четыре региона Российской Федерации: Волгоградская область, Краснодарский край, Республики Северная Осетия - Алания и Крым. После прибытия на аэродром они выстроились на взлетной полосе для торжественной встречи с представителями командования противовоздушной обороны египетских вооруженных сил.

Апогеем этих учений станет совместное выполнение учебно-боевых задач российскими и египетскими подразделениями ПВО. Они будут уничтожать различные воздушные цели, а точнее беспилотники, которые имитируют боевые самолеты, вертолеты и даже летающие дроны, обвешанные взрывчаткой, которые все чаще применяют террористы.