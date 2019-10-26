Системы С-300ПС впервые прибыли в Таджикистан на опытно-боевое дежурство

Комплект зенитно-ракетных систем С-300ПС впервые поступил на вооружение 201-й российской военной базы в Таджикистане. Технику доставили с арсенала хранения ЦВО в Поволжье по железной дороге.

После прибытия военнослужащие РФ занялись подготовкой позиций для размещения систем. После этого расчеты заступят на опытно-боевое дежурство по ПВО в Таджикистане.

Согласно данным Центрального военного округа, целью проведения дежурства станут прикрытие военной базы и противовоздушная оборона совместно с вооруженными силами Таджикистана.

В общей сложности в составе прибывшего дивизиона около 30 единиц техники. Помимо самих зенитно-ракетных систем, в республику прибыли командный пункт, пусковые установки, радиолокатор, а также машины обеспечения.