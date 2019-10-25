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Российские саперы начинают разминирование Лаоса

Даниил Левин
08:06 25.10.2019
Ежегодно в Лаосе подрываются на снарядах десятки жителей. Только в мирное время инвалидами стали почти 30 тысяч человек.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российские саперы готовятся к разминированию одной из провинций Лаоса: во время Вьетнамской войны в этих местах пролегала знаменитая тропа Хо Ши Мина, по которой велось снабжение партизан Вьетконга. В попытке ее перерезать, самолеты США наносили авиаудары в течение нескольких лет. В джунглях и на полях до сих пор сотнями лежат неразорвавшиеся снаряды и бомбы, которые предстоит обезвредить специалистам Международного противоминного центра.

Лаосские саперы взрывают снаряды почти полвека - еще со Вьетнамской войны боеприпасы лежат в земле. Российские специалисты Международного противоминного центра также ведут поиск бомб, сброшенных когда-то американцами, при помощи современного оборудования.

Территорию уже подготовили к зачистке коллеги из Лаоса, скосив заросли. Здесь даже на небольшой глубине находятся неразорвавшиеся бомбы: работать приходится под испепеляющим солнцем в защитном костюме весом 30 килограммов.

«На самом деле, в таких условиях правда очень сложно работать. Жара, влажный климат, очень большая засоренность, очень много приходится копать», - рассказал командир отряда разминирования Иван Петров.

За девять лет США превратили страну в начиненную взрывчаткой опасную зону: Вашингтон бомбил Лаос только потому, что здесь проходила знаменитая тропа Хо Ши Мина, по которой шли поставки для армии Северного Вьетнама. Тогда американские самолеты сбрасывали по бомбе каждые восемь минут.

Плакаты, предупреждающие жителей Лаоса о минах, таящихся в земле, развешены по всем социальным учреждениям. Например, взрослым наглядно показывают, как правильно трудиться в поле, чтобы не подорваться. Но еще более масштабная работа ведется с детьми: в школах уроки по безопасности так же важны, как родной язык и математика.

Иногда уберечься не получается: одна из женщин работала в огороде и случайно задела мину граблями.

«Я сильно пострадала! Теперь не могу поднимать тяжести, делать что-то трудное. При смене погоды все мое тело страшно ноет», - отметила жительница Лаоса Майкор Ксионг.

Ежегодно в Лаосе подрываются на снарядах десятки жителей. Только в мирное время инвалидами стали почти 30 тысяч человек.

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