Небесный удар: кадры боевой работы морской авиации на учениях в Крыму

На межвидовом полигоне Опук в Крыму прошли учения по практическому бомбометанию. Учебно-боевые задачи выполняли 7 самолетов из соединения морской авиации и ПВО Черноморского флота.

По легенде учений, самолет-разведчик Су-24МР обнаружил командный пункт условного противника в горной местности. Для уничтожения «неприятеля» в небо поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ и Су-27, а также фронтовые бомбардировщики Су-24М.

Экипажи самолетов отработали элементы сложного пилотажа для ухода от средств ПВО «противника» на различных высотах, как одиночно, так и в составе пар. И нанесли бомбовый удар по условному неприятелю, применив авиационные бомбы типа ОФАБ-250-270.

В ходе учебно-тренировочных полетов экипажи выполнили нормативы по экстренному вылету и успешно нанесли бомбовые удары по наземным целям в районе горы Кончекская, израсходовав 12 авиабомб.