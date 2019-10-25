В Москве состоялась торжественная церемония принятия клятвы кадетов ФСО России
В общей сложности, в мероприятии приняли участие 110 учащихся кадетских классов Федеральной службы охраны РФ.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве состоялась торжественная церемония принятия клятвы кадетов ФСО России. Мероприятие прошло в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Клятву на верность Отечеству принесли 110 учащихся кадетских классов ФСО РФ ГБОУ школы № 1574, № 1205 и № 1231.
Во время церемонии каждый из них по очереди выходил в центр зала и зачитывал слова клятвы. В зале в этот момент также находились родственники и близкие юных кадетов. Начинал и заканчивал церемонию торжествнный марш.