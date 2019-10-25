Истребители ВКС РФ 11 раз за неделю поднимались на перехват иностранных разведчиков
Разведку у границ РФ провели 19 иностранных летательных аппаратов.
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За минувшую неделю разведку вблизи границ России вели 19 летательных аппаратов. Об этом говорится в сообщении Министерства обороны РФ.
С целью недопущения нарушения российских воздушных границ истребители из состава дежурных по ПВО сил ВКС РФ поднимались в небо 11 раз.
Благодаря грамотным действиям военных летчиков РФ нарушений воздушного пространства России допущено не было.