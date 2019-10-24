Российские саперы прибыли в Лаос

Отряд разминирования, состоящий из 34 военнослужащих Международного противоминного центра Вооруженных сил РФ, прибыл в Лаос. Саперам предстоит так называемое гуманитарное разминирование местности близ города Пхонсаван, расположенного в провинции Сиангкхуанг.

На территории провинции находится знаменитая Долина Кувшинов, которой в 2019 году был присвоен статус Всемирного наследия ЮНЕСКО. Российским военным специалистам предстоит работа на территории, непосредственно примыкающей к долине. В дальнейшем на разминированной местности будут построены объекты социальной и транспортной инфраструктуры.

Гуманитарное разминирование будет проводиться с октября 2019 года по март 2020 года. Также преподаватели Центра обучат и подготовят лаосских специалистов к использованию российских средств разминирования и защиты сапера, а также к правильному порядку выполнения задач разминирования.

Военнослужащие РФ экипированы самыми современными средствами поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, а также средствами защиты российского производства, которые превосходят зарубежные аналоги.

Отряд Международного противоминного центра второй год приезжает в Лаос для оказания помощи в разминировании территории этой страны. Во время первого этапа, проходившего с октября прошлого года, специалисты МПЦ ВС РФ очистили 104 гектаров территории государства. Российскими военнослужащими было обнаружено и обезврежено свыше 340 взрывоопасных предметов.