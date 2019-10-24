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Ночной бой: десантники из РФ и Белоруссии прорвали оборону «врага» на учениях под Брестом

Тамара Астапенкова
05:00 24.10.2019
Были уничтожены и подавлены пункты управления, огневые точки и важнейшие оборонительные сооружения условного противника.
Ночной бой: десантники из РФ и Белоруссии прорвали оборону «врага» на учениях под Брестом
© Фото: ТРК "Звезда"

Под Брестом началась активная фаза совместных российско-белорусских учений десятников двух стран. Военнослужащие после десантирования совершили марш на штатной технике в район выполнения боевой задачи, где им предстояло преодолеть глубоко эшелонированную оборону условного противника.

Сложность поставленной задачи состояла в том, что ее пришлось выполнять ночью. В ходе артиллерийской подготовки наступления, в которой были задействованы батарея 152-мм буксируемых гаубиц «Мста-Б» ВС Белоруссии и батарея 120-мм самоходно-артиллерийских установок 2С9 «Нона-С», были уничтожены и подавлены пункты управления, огневые точки и важнейшие оборонительные сооружения условного противника.

После этого были проделаны проходы в минно-взрывных заграждениях с помощью белорусского устройства разминирования УР-67 «Урка». В проходы немедленно устремились подразделения ВДВ России на боевых машинах десанта БМД-4М и ССО Республики Беларусь на БТР-80.

Батарея 120-мм САУ 2С9 «Нона-С» Рязанского парашютно-десантного полка вела стрельбу осветительными боеприпасами с закрытых огневых позиций для ориентирования подразделений в ходе наступления.

Для защиты от воздушного противника была использована зенитно-ракетно-артиллерийская батарея ЗУ-23 на автомобилях «Урал» от отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады ССО Белоруссии. В ходе проведения наступательного боя, десантным подразделениям двух стран удалось выйти на указанный рубеж и выполнить ближайшую задачу.

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