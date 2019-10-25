Спецназ ЮВО при огневой поддержке авиации отработал задачи в тылу «врага»: видео

В горной местности Краснодарского края подразделения специального назначения Южного военного округа (ЮВО) провели тактико-специальные учения по действиям в тылу условного неприятеля во взаимодействии с армейской и беспилотной авиацией.

В ходе маневров несколько групп спецназа совершили десантирование с вертолетов парашютным и штурмовым способом при огневой поддержке пары ударных вертолетов Ми-35М и провели разведку военных объектов условного противника на незнакомой местности.

Во время практических действий были отработаны способы обнаружения замаскированных командных пунктов, радиостанций и узлов связи, скоплений техники и складов с боеприпасами, захвата стратегических объектов «врага».

Кроем того, бойцы спецназа выполнили скрытое перемещение на местности, обустройство долговременных постов наблюдения и отработали выживание в отрыве от главных сил.

Особое внимание уделялось совершенствованию навыков боевого применения современного оружия и технических средств разведки, в том числе новейших оптико-электронных комплексов наблюдения «Ирония».

Учения прошли в рамках контрольной проверки за 2019 учебный год. В маневрах были задействованы свыше 400 военнослужащих, около 100 единиц техники, в том числе бронеавтомобили «Тайфун», «Тайфуненок» и «Тигр».