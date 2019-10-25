Изрешетить «противника» пулями: кадры бесперебойной стрельбы из «Тигра»
В Абхазии разведчики с использованием современных бронеавтомобилей «Тигр-М» ликвидировали скрытный лагерь условного незаконного вооруженного формирования в рамках проведения учений.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Абхазии разведчики Южного военного округа отточили навыки проведения атак и налетов на базы условных террористов. Кадры учений публикует «Звезда».
По замыслу маневров, бойцы обнаружили лагерь с помощью комплексов разведки, управления и связи (КРУС) «Стрелец». Разведчики скрытно подобрались месту нахождения условного врага.
Военнослужащие передвигались на автомобилях «Тигр-М», они окружили лагерь, застали врасплох «боевиков», атаковали их и уничтожили шквальным огнем.
На учениях использовались подрывные заряды ИМ-120, сигнальные ракеты и холостые патроны к стрелковому оружию.