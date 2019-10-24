Испытания на грани возможностей: что покажут в финальном этапе эксперимента по доподготовке офицеров

Артиллеристы, танкисты и подводники поражают цели из снайперской винтовки, а десантники, зенитчики и связисты бьют по цели из гранатометов и артиллерийских орудий. Такое можно увидеть только в спецпроекте об уникальном эксперименте Министерства обороны по доподготовке офицерского состава.

Строгий отбор участников, тяжелейшие условия и более 15 полигонов. Участникам предстоит выполнить задания, которые по сложности могут сравниться с подготовкой бойцов спецназа. Вместе с ними испытания проходит и съемочная группа «Звезды». Отснятый материал объединен в специальный проект, получивший название «Взвод».

Вышедшие серии специальных репортажей «Взвод» доступны на сайте «Звезды», а также на платформе SMART TV. А финальный этап можно будет посмотреть в эфире нашего телеканала совсем скоро.