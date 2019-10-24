Заложили камень и высадили деревья: Борисов и Криворучко открыли аллею в честь юбилея ГУВ
Главное управление вооружения Вооруженных Сил РФ отмечает 90-летний юбилей 28 ноября.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
В Москве на территории Главного управления вооружения ВС РФ заложили памятный камень и открыли аллею в честь 90-летия этой структуры.
Юбилей отметят 28 ноября. В церемонии приняли участие председатель Правительства Российской Федерации Юрий Борисов и заместитель министра обороны Алексей Криворучко.
Представители военного ведомства первыми высадили на аллее именные деревья.