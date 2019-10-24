Делегация ВС ЮАР рассмотрела Ту-160: кадры показа

Руководящий состав Вооруженных сил ЮАР ознакомился с возможностями российских стратегических бомбардировщиков Ту-160, которые накануне впервые в истории прибыли в республику.

Экскурсию провел командующий дальней авиацией Сергей Кобылаш. Местные генералы получили возможность подняться на борт ракетоносцев. Им рассказали также об истории российской дальней авиации.

Пара Ту-160 сейчас находится на аэродроме Ватерклоф. По пути туда ракетоносцы преодолели более 11 тысяч километров, выполнив при этом дозаправку в воздухе.

В составе авиагруппы ВКС РФ, прибывшей в ЮАР, пара Ту-160 и самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан».

Ту-160 - уникальный по своим характеристикам самолет. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3500 километров, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.