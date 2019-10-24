Замминистра обороны РФ проверил благоустройство военных городков в Крыму

Замминистра обороны Дмитрий Булгаков подвел итоги комплексной проверки Южного военного округа.

Ранее он побывал в Крыму, где проверил, как проходит благоустройство военных городков. Замминистра посетил казармы отдельных бригад морской пехоты и береговой охраны в бухте Казачья и селе Перевальном.

«Особое внимание при ремонте военных городков уделяется казармам, детским садам, больницам, благоустройству придомовых территорий», - подчеркнул он.

Булгаков поставил перед командованием задачу создать для военнослужащих достойные социально-бытовые условия, которые позволят им сосредоточиться на служебных вопросах.

В ходе работы комплексной комиссии были проверены девять органов военного управления, 78 соединений, воинских частей, кораблей и организаций, а также комиссариаты, военно-медицинские учреждения и объекты ЖКХ. По итогам проверки замминистра сообщил, что ЮВО готов к решению поставленных задач.

По словам Булгакова, войска ЮВО обеспечены на 98%, при этом объем новейшего вооружения составляет 64%. Кроме того, на 20% выросла доля поставки комплектов, предназначенных для ремонта, запасных частей и принадлежностей для военной техники.