Путин заявил об эффективности армии РФ

Президент РФ Владимир Путин считает, что в России создана достаточно эффективная система безопасности и эффективная армия. Об этом он заявил, выступая на форуме «Россия - Африка» в Сочи.

«Хочу ваше внимание обратить на то, что ни для кого не секрет и мы этим гордимся: сегодня в России создана достаточно эффективная система безопасности и, что самое главное, эффективная современная армия. У нас еще много что нужно сделать в этом смысле, но она достаточно эффективна сегодня», - отметил президент РФ.

При этом Путин добавил, что страна тратит на нужды Минобороны менее 3% и эти расходы имеют тенденцию к сокращению.

Кроме этого, президент заявил о чрезвычайной важности борьбы с организованной преступностью и терроризмом, однако те деньги, которые на это направляет Африка (от 18% до 30% бюджета), являются «непосильной ношей».

Саммит «Россия - Африка» проходит в Сочи 23-24 октября. В нем принимают участие руководители всех 54 государств континента.