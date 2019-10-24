Спецназ зачищает здание: кадры от первого лица
Военнослужащие подразделений специального назначения Западного военного округа в рамках проведения тактико-специального учения провели штурм укрепленного здания «Крепость» в Тамбовской области.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Минобороны России
Спецназ Западного военного округа взял штурмом укрепление «Крепость» условного противника на учениях в Тамбовской области. Мероприятия проходят в преддверии Дня подразделений специального назначения.
По легенде учений, бойцы высаживаются с вертолетов Ми-8 в тыл врага, ликвидируют охрану, захватывают бронемашину «Тайфун-К».
Военнослужащие проникают на базу условного противника, преодолевают мины-ловушки и штурмуют бункер главаря бандформирования.
В результате спецназовцы завладели важными документами и отошли, отражая атаку диверсантов. В учениях задействовано более 500 военнослужащих и около 12 единиц техники.