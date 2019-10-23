Фомин провел встречу с министром обороны ЦАР
Такие контакты стали регулярными после подписания в 2018 году межведомственного соглашения.
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Заместитель министра обороны России Александр Фомин провел встречу с министром обороны Центральноафриканской республики Мари Ноэль Койарой. Беседа состоялась в рамках саммита Россия-Африка.
Стороны предметно обсудили вопросы, связанные с военным сотрудничеством стран. Такие контакты стали регулярными после подписания в 2018 году межведомственного соглашения.
Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам подготовки в российских военно-учебных заведениях центральноафриканских военных кадров по широкому спектру специальностей. Подтвержден обоюдный настрой на продолжение разнопланового взаимодействия сторон по линии военного сотрудничества.