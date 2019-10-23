Ночная дозаправка «Белого лебедя»: кадры с борта Ту-160

Два российских стратегических бомбардировщика-ракетоносца Ту-160 впервые приземлились в Южно-Африканской Республике (ЮАР).

Во время полета военные самолеты провели в воздухе дозаправку топливом. Кадры этой сложнейшей процедуры, снятые ночью с борта Ту-160, публикует «Звезда».

Стоит учесть, что дозаправка происходит на высоте в несколько тысяч метров на огромной скорости. На записи видно, как Ту-160 подходит к Ил-78 на расстояние нескольких метров, затем происходят стыковка и перекачка топлива.

В составе авиагруппы ВКС РФ, прибывшей в ЮАР, пара Ту-160 и самолеты военно-транспортной авиации Ил-62 и Ан-124 «Руслан».

Ту-160 - уникальный по своим характеристикам самолет. Этот стратегический бомбардировщик-ракетоносец способен нести на борту до 12 ракет с ядерной боеголовкой. Дальность действия этих ракет - до 3500 километров, а значит, ему не нужно заходить в зону действия ПРО, чтобы нанести удар.

Но в случае необходимости он способен и прорывать ее: изменяемая геометрия крыльев позволяет ему совершать перелет на дальность в 13950 километров и развивать скорость до 2200 километров в час. Вкупе с рабочим потолком в 21765 метров это делает Ту-160 крайне сложной мишенью.