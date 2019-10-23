Стрельба на скорость: подготовку бойцов в Амурской области сняли на видео
Разведчики и мотострелки осваивают навыки спортивной практической стрельбы на полигонах в Амурской области, Хабаровском крае и Еврейской автономной области. В рамках подготовки подразделений общевойсковой армии Восточного военного округа такое происходит впервые.
Военнослужащие учатся по новой методике, которая разработана офицерами-разведчиками, принимавшими участие в военных конфликтах. В основе системы - практический опыт, полученный бойцами спецназа.
Полигоны, на которых упражняются военнослужащие, оборудованы специальными стенами с проемами, имеются укрытия, несколько видов мишеней и все, что необходимо для подготовки стрелков-профессионалов.
В ходе тренировки отрабатывается много задач, стрельба производится с применением разных видов стрелкового оружия.