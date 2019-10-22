«Грачи» и «Аллигаторы» уничтожили «боевиков» в Приморье: видео

Пилоты штурмовиков Су-25 и вертолетов Ка-52 «Аллигатор» провели совместные антитеррористические учения в Приморье. Задачей летчиков было уничтожение базы условных боевиков. Также они должны были не попасть под огонь «вражеской» ПВО.

После бомбометания на разведку поднялись «Аллигаторы». Их задача - обнаружить и уничтожить остатки сил «неприятеля». Обстановка на учениях максимально приближена к реальному бою: на работу в каждом квадрате есть всего один заход.

Тренировки пилотов проходят в две смены с таким расчетом, чтобы одинаково уверенно выполнять свои задачи в любое время суток и в разных метеоусловиях.