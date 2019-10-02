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Учебный корабль «Перекоп» завершил переход по Северному морскому пути

Наталья Вальханская
02:30 02.10.2019
В рамках перехода «Перекоп» совершил заходы в главную базу Северного флота - город Североморск, порты Тикси и Певек.
Учебный корабль «Перекоп» завершил переход по Северному морскому пути
© Фото: Минобороны России

Учебный корабль «Перекоп» завершил переход по Северному морскому пути, преодолев Баренцево, Карское и Восточно-Сибирское моря, а также море Лаптевых и вошел в акваторию Берингова моря.

В рамках перехода, общая протяженность которого составила свыше 7500 морских миль, «Перекоп» совершил заходы в главную базу Северного флота - город Североморск, порты Тикси и Певек. В ближайшее время курсанты высших военно-морских учебных заведений Военно-Морского Флота смогут сойти на берег в порту Петропавловска-Камчатского.

«В данный момент на борту учебного корабля "Перекоп" находятся более 100 курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени адмирала С. О. Макарова (г. Владивосток) и Военного учебно-научного центра ВМФ "Военно-морская академия" (Санкт-Петербург), проходящих морскую практику», - рассказали в Минобороны России.

На борту корабля курсанты закрепляют знания по штурманским дисциплинам, совершенствуют навыки управления кораблем в сложной навигационной обстановке – в том числе в сверхвысоких арктических широтах, а также учатся самостоятельно исполнять обязанности вахтенных офицеров и штурманов.

«На учебном корабле "Перекоп" установлены самые современные тренажерные комплексы для подготовки курсантов. В том числе штурманский комплекс, который позволяет готовить курсантов к различным способам кораблевождения. В данный тренажер транслируются реальные данные от навигационных приборов, и курсанты могут реально нести штурманскую вахту под контролем руководителя», - отметили в ведомстве.

 Также учебный корабль имеет астрономическую палубу, отсек борьбы за живучесть корабля, шестивесельные ялы, артиллерийское и противолодочное вооружение.

Месяцем ранее Главнокомандующий Военно-Морским Флотом адмирал Николай Евменов, находившийся с рабочей поездкой на Северном флоте, лично проинспектировал ход подготовки учебного корабля «Перекоп» к переходу с Северного флота на Тихоокеанский. 

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