Эхо вьетнамской войны: саперы из РФ прибыли очищать Лаос от мин

Военнослужащие Международного противоминного центра ВС РФ прибыли в Лаос, чтобы очистить территорию от боеприпасов, сброшенных американцами во время вьетнамской войны. С тех прошло боле 40 лет, а снаряды, которые могут взорваться в любой момент, до сих пор лежат на земле.

В республику прибыли 34 сапера из РФ. С октября по март они будут вести разминирование близ города Пхонсаван (провинция Сиангкхуанг, в 175 километрах от Вьентьяна). Территория примыкает к объекту Всемирного культурно-исторического наследия - Долине кувшинов. В разминированной местности начнется строительство объектов социальной и транспортной инфраструктуры.

Также российские саперы проведут обучение местных специалистов, после чего безвозмездно передадут им современные средства поиска и обнаружения взрывоопасных предметов, сообщил глава российской делегации полковник Сергей Куликов.

Это не первый визит российских специалистов в Лаос. В марте в Международном противоминном центре лучшим саперам вручили государственные и ведомственные награды за участие в гуманитарном разминировании. В знак благодарности королевство передало России 30 полностью исправных танков Т-34.