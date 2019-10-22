Прощание со знаменем: бойцов Преображенского полка торжественно уволили в запас
В Александровском саду отметили окончание службы солдаты Преображенского полка. Уволенные в запас военнослужащие попрощались с боевым знаменем, возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Военнослужащие знаменитого 154-го отдельного комендантского Преображенского полка простились с боевым знаменем части. Церемония прошла в Александровском саду у стен Московского Кремля.
После увольнения в запас домой вернутся 400 военнослужащих. Поздравить их пришли ветераны, юнармейцы, родственники и друзья. Отличившимся за время службы вручили награды.
В завершение церемонии военнослужащие возложили венки к Могиле Неизвестного Солдата. Те, кто продолжит службу, прошли торжественным маршем и отдали честь старшим товарищам.
Преображенский полк в столице несет караульную службу и участвует в церемониях встреч иностранных делегаций.