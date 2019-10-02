Три истребителя Су-34 пополнили авиаполк под Челябинском

Смешанный авиационный полк Центрального военного округа (ЦВО), дислоцированный в Челябинской области, завершил перевооружение на самолеты поколения 4++. На аэродроме Шагол сформирована вторая эскадрилья бомбардировщиков Су-34.

Авиаполк на 100% укомплектован бомбардировщиками нового поколения 4++. Соединение под Челябинском - единственное в ЦВО, где на вооружении находятся Су-34.

«Сегодня на вооружение поступили крайние три сверхзвуковых многофункциональных истребителя-бомбардировщика Су-34. Летный и инженерно-технический состав, которому предстоит эксплуатировать и обслуживать Су-34, прошел переподготовку на новую авиационную технику в Липецком государственном центре подготовки авиационного персонала и получил все необходимые сертификаты», - рассказал командир полка Андрей Ермаков.

Су-34 предназначен для поражения как наземных, так и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеоусловиях. В самолете используется управляемое вооружение класса «воздух-поверхность» и «воздух-воздух».

Дальность полета Су-34 - до 4000 км, максимальная скорость - до 1900 км/ч, боевая нагрузка - до восьми тонн. Уровень шума Су-34 в два раза ниже предшественников.