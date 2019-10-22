Сотни сирийских беженцев вернулись в свои дома

За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 826 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» - 399 человек (женщин - 120, детей - 204), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» - 427 человек (женщин - 128, детей - 218).

Всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 444 136 человек, в том числе: из Ливана - 141 609 человек (женщин - 42 865, детей - 72 520), через пункты пропуска «Джейдет-Ябус» - 84 643, «Телль-Калах» - 49 932, «Земрани» - 4 346, «Эль-Дабусия» - 1 834, «Эль-Кусайр» - 854; из Иордании через пункт пропуска «Насиб» - 302 527 человек (женщин - 90 798, детей - 154 278).

В соответствии с данными Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 3 октября 2019 года в 45 государствах находится 6 648 511 официально зарегистрированных сирийских беженцев (женщин - 1 994 553, детей - 3 390 741).

Из 45 посольств Российской Федерации в иностранных государствах, где находятся сирийские беженцы, 30 стран (Турция, Ливан, Иордания, Германия, Ирак, Египет, Нидерланды, Австрия, Дания, Греция, Швейцария, Кипр, Бельгия, Италия, Румыния, Испания, Ирландия, Мальта, Польша, Босния и Герцеговина, Аргентина, Люксембург, Хорватия, Словения, Болгария, Венгрия, Исландия, Словакия, Чехия, Латвия) подтвердили количественные данные относительно нахождения в этих государствах сирийских граждан.

На территории данных стран находятся 6 318 827 человек (Турция - 3 667 435, Ливан - 919 578, Иордания - 654 955, Германия - 534 011, Ирак - 228 573, Египет - 130 371, Нидерланды - 4 998, Австрия - 42 505, Дания - 17 995, Греция - 13 139, Швейцария - 6 702, Кипр - 5 899, Бельгия - 3 982, Италия - 3 836, Румыния - 3 101, Испания - 2 352, Ирландия - 1 729, Босния и Герцеговина - 1 630, Аргентина - 1 496, Мальта - 1 289, Польша - 1 069, Люксембург - 663, Хорватия - 530, Словения - 460, Исландия - 197, Болгария - 180, Венгрия - 51, Словакия - 43, Чехия - 39, Латвия - 19).

Изъявили желание вернуться на родину 1 712 264 сирийца из десяти стран мира (Ливан - 889 031, Турция - 297 342, Германия - 174 897, Иордания - 149 268, Ирак - 101 233, Египет - 99 834, Дания - 412, Бразилия - 149, Австрия - 68, Аргентина - 30).

Всего с 30 сентября 2015 года в Сирию с территорий иностранных государств вернулись 673 416 человек (женщин - 202 321, детей - 343 720).

В настоящее время развернуты и функционируют в круглосуточном режиме 12 пунктов пропуска, из них: на сирийско-ливанской границе - пять («Земрани», «Джейдет-Ябус», «Эль-Дабусия», «Телль-Калах», «Эль-Кусайр»); на сирийско-иорданской границе - один («Насиб»); на территории Сирийской Арабской Республики - четыре («Абу-Эд-Духур», «Сальхиях», «Джлеб», «Суран»); воздушный - один («Дювали»); морской - один («Баниас»).

Руководство Сирии предпринимает активные шаги, направленные на повышение эффективности процесса возвращения сирийских беженцев с территорий иностранных государств.

В Восточную Гуту (провинция Дамаск) вывод беженцев не осуществлялся. Всего с 30 сентября 2015 года вернулись 142 104 человек (женщин - 43 031, детей - 70 199). Через пункт пропуска «Сальхиях» (провинция Дейр-эз-Зор) вывод беженцев не осуществлялся. Всего с 25 августа 2018 года вернулся 41 161 человек (женщин - 14 139, детей - 18 838), выведены 2 418 единиц техники и 2 299 голов домашнего скота.

Через пункт пропуска «Джлеб» (провинция Хомс) в течение суток вывод беженцев не осуществлялся. Всего с 19 февраля 2019 года вернулся 21 901 человек (женщин - 6 052, детей - 10 503), выведены 1 580 еиниц техники и 5 179 голов домашнего скота.

Из лагеря «Рукбан» вывод беженцев не осуществлялся. Всего с 23 марта 2019 года лагерь покинули 18 270 человек (женщин - 5 222, детей - 9 151), выведены 842 единицы техники и 200 голов домашнего скота.

Из Идлибской зоны деэскалации через пункты пропуска «Суран» (провинция Хама) и «Абу-Эд-Духур» (провинция Алеппо) вывод беженцев не осуществлялся. Всего с 4 марта 2018 года указанную зону покинули 44 928 человек (женщин - 14 484, детей - 20 482), выведены 4 755 единиц техники и 54 841 голова домашнего скота.

Всего с 30 сентября 2015 года в места постоянного проживания вернулись 1 304 882 внутренних переселенца (женщин - 393 777, детей - 660 257), с 1 января 2019 года - 36 286 человек (женщин - 11 218, детей - 16 491).

В 413 населенных пунктах, наименее пострадавших от военных действий, развернуты пункты приема и размещения беженцев на 1 502 650 мест.

Проведена оценка состояния инфраструктуры, социально значимых объектов, наличия запасов строительных материалов и материальных средств в Кайруне (провинция Хама) и Мисрабе (провинция Дамаск). Для улучшения условий жизни сирийских граждан и завершения восстановления объектов инфраструктуры необходима поставка в населенные пункты строительных материалов и техники. Главами органов местного самоуправления направлены заявки в министерство общественных работ и жилищного строительства на получение строительных материалов для восстановления объектов.

За прошедшие сутки российской стороной гуманитарные и благотворительные акции не проводились. Всего организовано и проведено 2 228 гуманитарных акций. Сирийским гражданам доставлены и распределены 3 665,68 тонны продовольствия, бутилированной воды и предметов первой необходимости.

Инженерные подразделения вооруженных сил Сирийской Арабской Республики за сутки выполняли задачи по разминированию местности и объектов в Эль-Харре, Джасиме (провинция Деръа) и Думе (провинция Дамаск).

Разминировано два гектара территории. Обнаружено и уничтожено 27 взрывоопасных предметов (ВОП). Всего разминировано: 2 512,2 гектара территории, 3 112 зданий (сооружений), 273,4 километра дорог.

В провинциях Алеппо, Дамаск и Хама реализуется государственная программа по восстановлению населенных пунктов на освобожденной от боевиков территории. Программа включает три этапа: подготовку инфраструктуры (водоснабжение, электрификация), адресную помощь населению, возвращение жителей в места постоянного проживания.

Комитетами по национальному примирению проводятся переговоры по добровольному переходу на сторону правительства и сдаче оружия, установлению статуса бывших членов незаконных вооруженных формирований и населения, проживавшего на ранее занятых территориях, а также вынужденных переселенцев.

Координационным комитетом Сирийской Арабской Республики по возвращению беженцев проводятся мероприятия социально-экономического характера, активизирующие процесс восстановления инфраструктуры страны, принимаются меры по оборудованию пунктов пропуска и возвращению беженцев из-за рубежа в места постоянного проживания.

Офицерами Центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев на территории Сирийской Арабской Республики проведена рабочая встреча с главой администрации Мазлума провинции Дейр-эз-Зор по вопросам восстановления инфраструктуры.