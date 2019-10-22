Тысячи миль за кормой: корабль «Перекоп» прибыл во Владивосток

На главной базе Тихоокеанского флота во Владивостоке пушечным салютом встретили учебный корабль Балтфлота «Перекоп».

На берег сошли 118 курсантов Военно-морской академии и Тихоокеанского училища имени Макарова, а также более 50 нахимовцев. Покинув Кронштадт 23 августа, экипаж преодолел более семи тысяч морских миль по Северному морскому пути.

По пути следования «Перекоп» делал промежуточные остановки в Североморске, Архангельске, Тикси, Певеке и Петропавловске-Камчатском. Корабль преодолел более семи тысяч морских миль по Северному морскому пути. Будущие морские офицеры получили опыт управления и прошли штурманскую практику.

Во время стоянки во Владивостоке корабль «Перекоп» пополнит запасы и продолжит дальний поход.