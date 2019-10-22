Командующий войсками ЦВО встретился с военнослужащими 201-й военной базы в Таджикистане

Командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин впервые провел выездной личный прием военнослужащих 201-й военной базы на полигоне Харб-Майдон, где проводятся совместные учения ОДКБ «Нерушимое братство - 2019».

«В связи с проводимыми учениями мной было принято решение провести выездную комиссию - заседание по рассмотрение жалоб и заявлений военнослужащих 201-й военной базы, в таком формате мы проводим впервые это мероприятие», - сообщил командующий войсками ЦВО.

Одной из проблем, которая была озвучена в ходе встречи с командующим, стал вопрос отсутствия лицензированных мест для сдачи единого государственного экзамена для российских военнослужащих, которые планируют поступить в высшие учебные заведения на территории Российской Федерации.

Командующий ответил, что военнослужащие смогут сдать ЕГЭ на базе 14 школы, являющееся филиалом российско-таджикского славянского университета, в Душанбе.

«После окончания учений, военнослужащим необходимо прибыть в Душанбе и обратиться к директору школы №14, которая определена для сдачи ЕГЭ военнослужащими», - пояснил командующий.

Также военнослужащие обратились с вопросом об организации досуга, спортивных секций для детей. Генерал-полковник Александр Лапин поручил проработать предложения по расширению медперсонала в военных городках Бохтар и Душанбе, а также озвучил сроки ввода новых социальных объектов базы.

«Спортивный комплекс "Старт" мы должны сдать до 9 мая 2020 года и там должны быть открыты секции для детей. Культурно-досуговый центр планируется в ноябре-декабре 2020 года, самый крайний срок - февраль 2021 года», - сообщил командующий.

Совместное учение с коллективными силами быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона и коллективными миротворческими силами Организации Договора о коллективной безопасности «Нерушимое братство – 2019» пройдет с 21 по 29 октября 2019 года на полигоне «Харб-Майдон» Республики Таджикистан. Оно станет завершающим в ходе совместного оперативно-стратегического учения ОДКБ «Боевое братство - 2019».

Дислоцированная в Таджикистане 201-я военная база — крупнейший военный объект России за ее пределами. Располагается в двух городах - Душанбе и Бохтаре. Согласно подписанному в октябре 2012 года соглашению, соединение будет находиться в Таджикистане до 2042 года.