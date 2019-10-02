Начальник Генштаба РФ Герасимов провел переговоры с американским генералом Милли
Разговор состоялся 2 октября, сообщили в российском оборонном ведомстве.
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Второго октября состоялся телефонный разговор начальника Генштаба ВС РФ первого замминистра обороны России генерала армии Валерия Герасимова с американским генералом Марком Милли. Об этом сообщили в российском Минобороны.
Напомним, Миллм был ранее вновь назначен на должность председателя Комитета начальников штабов вооруженных сил США.
«В ходе телефонных переговоров военачальники обсудили вопросы, представляющие взаимный интерес», - уточнили в Минобороны России.