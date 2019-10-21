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Шойгу сообщил о росте активности ИГИЛ* в Юго-Восточной Азии

Ивана Живкович
07:40 21.10.2019
По словам министра обороны РФ, потерпев поражение в Сирии, группировка обосновалась в Азиатско-Тихоокеанском регионе.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: Алексей Никольский, РИА Новости

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил о росте активности террористических организаций в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР).

«Группировка ИГИЛ* (запрещена в РФ), потерпев поражение в Сирии, значительно расширила свое присутствие в Юго-Восточной Азии. Лидеры квазигосударства декларируют включение в состав халифата территории Индонезии, Малайзии, Сингапура, Филиппин и частично Таиланда. В качестве передового отряда используются боевики, которые воевали в Сирии и возвращаются на родину», - сказал Шойгу в понедельник на пленарном заседании Пекинского Сяншаньского форума.

Глава Минобороны отметил, что еще несколько лет назад считалось, что терроризм не представляет серьезной угрозы для стран АТР, а в настоящее время в регионе отмечается высокая активность экстремистских организаций, около 60-ти из которых признаны террористическими.

Чтобы достичь своих целей, террористы используют силовые методы, жертвами которых становятся мирные жители. В качестве примера Шойгу назвал теракт, который произошел на Шри-Ланке в 2019 году.

*ИГИЛ - террористическая организация, запрещена в РФ

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