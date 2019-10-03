Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
Армия Армия ситуация в сирии ТЕГИ

Сирийский опыт: фортификационные сооружения с защитой от дронов создали в РФ

Андрей Аркадьев
10:30 03.10.2019
После попытки террористов при помощи беспилотников атаковать военные объекты РФ в Сирии, российские военные инженеры создали новые сооружения, которые способны защищать от удара с коптера.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

После попытки террористов при помощи беспилотников атаковать военные объекты РФ в Сирии, военные инженеры создали сооружения, которые способны прикрывать военнослужащих от удара с коптера. Речь идет о защите личного состава, находящегося на наблюдательной вышке, пояснил начальник отдела ЦНИИИ Инженерных войск имени Д.М. Карбышева, полковник Сергей Сумской.

«Институту была поставлена задача проработать защиту личного состава, находящегося на наблюдательной вышке. Имея опыт квадрокоптеров, которые сбрасывают минные боеприпасы, необходимо защитить личный состав. С этой целью была придумана так называемая сетка и дополнительная защита личного состава за счет габионов», - рассказал Сумской.

Он объяснил, что теперь при сбросе снаряда с дрона осколки остаются либо на сетке, находящейся на «крепости», либо противоосколочная защита обеспечивается за счет верхних габионов.

Габионы представляют собой плетеные конструкции прямоугольной формы, набитые землей, песком или щебнем, способные защищать военнослужащих от атаки террористов. Как происходит строительство укреплений, показал ведущий программы «Военная приемка» Алексей Егоров.

«Машина с краном движется вперед со скоростью три километра в час, и прямо у нас на глазах вырастает стена из габионов. То есть фортификационные сооружения длиной 70 метров можно построить чуть больше, чем за минуту. Пока на одном конце идет развертывание, здесь уже можно начинать засыпку», - объяснил ведущий.

Фортификационные сооружения быстро и легко разворачиваются и так же легко разбираются. Происходит это следующим образом: ворота габионов открываются, оттуда высыпается земля, после чего «стену» можно складывать.

Подробнее о фортификационных сооружениях и других разработках военных инженеров смотрите в свежем выпуске «Военной приемки» на телеканале «Звезда».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата03.10.2019, 09:11
«Это проблема для обеих сторон»: американский посол о невыдаче виз российской делегации
Дата03.10.2019, 10:50
На Камчатку прибыл корабль Балтийского флота «Перекоп»
Дата03.10.2019, 02:59
«Поздравления греют душу»: Ласицкене вернулась в Москву после триумфа на ЧМ
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата03.10.2019, 10:30
Сирийский опыт: фортификационные сооружения с защитой от дронов создали в РФ
Дата30.09.2019, 14:06
Бастрыкин инициировал перемещение экспозиции маршала Конева из глухой деревни в Киров
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
ХРОНИКА
ситуация в сирии
10:30 Армия
Видео
Сирийский опыт: фортификационные сооружения с защитой от дронов создали в РФ
06:20 Армия
Видео
Укрытия для вертолетов и новая ВПП: завершается этап реконструкции авиабазы Хмеймим
15:35 В стране и мире
Видео
Лавров заявил, что Ближний Восток стал площадкой для безрассудных экспериментов
12:40 Армия
В Минобороны разъяснили слухи об испытаниях С-500 в Сирии
09:12 В стране и мире
Турция может начать внезапную операцию в Сирии
ВСЯ ХРОНИКАВСЯ ХРОНИКА
Выбор редакции
Выбор редакции
11:33 В стране и мире
Путин поздравил жителей Московской области с юбилеем
11:14 В стране и мире
Видео
СМИ: певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
11:10 Вопросы истории
Видео
Захватить за 42 секунды: как советский спецназ провел «штурм» Белоярской АЭС
11:08 В стране и мире
Украина возобновила импорт электроэнергии из России
10:50 Армия
На Камчатку прибыл корабль Балтийского флота «Перекоп»
События дня
События дня
Умер Марк Захаров
Взвод-2019
Центр-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
«Тряслись руки, покупал сердечные препараты»: сотрудница аптеки рассказала о состоянии Боярского
Видео
КУОС. Школа спецназа нелегальной разведки
Видео
Невозможно узнать: мама парализованного актера Алексея Янина показала сына
Женщина залезла в вольер ради танца: лев был в шоке
Видео
ДНР и ЛНР подписали «особое мнение» к «формуле Штайнмайера»
Видео
Супермодель столкнула «самозванку» с подиума на показе Chanel: видео
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.