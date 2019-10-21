Минобороны РФ: США заинтересованы в Договоре по открытому небу

США по-прежнему заинтересованы в Договоре по открытому небу, но их беспокоят технологические успехи России. Такое мнение высказал начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.

«Преимущества Российской Федерации в получении информации значительно возросли и стали очевидны. Стало понятно, что на направлении внедрения в ДОН передовых технологий мы опережаем наших партнеров примерно на 5–6 лет», - сообщил Рыжков.

Он отметил, что на 2020-й год Пентагон уже подал заявки на 21 наблюдательный полет над территорией России, что является максимальным числом за последние годы. Таким образом, очевидно, что американские военные в ДОН заинтересованы.

Но противники договора начали всерьез задумываться о том, как избежать полетов российских наблюдателей над своей территорией. Именно поэтому развили бурную кампанию по обвинению России в нарушениях договоренностей в военной сфере.

«Ежегодно на сайте госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось «недобросовестному» выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу», - добавили в Минобороны.

Также, по словам Рыжкова, США инициировали переработку требований договора по использованию цифровых сенсоров, основной идеей которых стало ужесточение процедур сертификации и обработки получаемой информации.

Их позицию в Минобороны связывают с тем, что Россия начала использовать самолеты, оснащенные новой, более совершенной цифровой техникой. Многих в Вашингтоне такая ситуация не устроила, отсюда и начали поступать обвинения в адрес России в нарушении договора и призывы из него выйти. Подобные заявления можно считать попыткой надавить на Россию, отметили в Минобороны.

Договор по открытому небу был подписан в 1992 году на площадке ОБСЕ, к настоящему моменту к нему присоединились 34 государства. Документ предусматривает механизмы контроля над вооружениями и возможность для стран-участниц совершать облеты территорий друг друга в рамках режима «открытого неба».