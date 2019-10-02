На Кубани стартовали учения спецназа РФ и Пакистана «Дружба-2019»

На Кубани стартовали совместные учения России и Пакистана «Дружба-2019». Торжественная церемония открытия состоялась на территории полигона Молькино.

Мероприятия пройдут до 12 октября включительно, в них принимают участие военнослужащие специального назначения обеих стран, в общей сложности более ста человек. С российской стороны в учениях задействовано подразделение специального назначения 49-й общевойсковой армии Южного военного округа.

«Мы рады обмену профессиональным опытом военнослужащих наших стран, а также укреплению сотрудничества в военной сфере России и Пакистана», - отметил командующий 49-й общевойсковой армией Южного военного округа (ЮВО) генерал-майор Михаил Зусько. «Несмотря на то, что мы говорим на разных языках и культуры наши отличаются, мы вместе боремся против международного терроризма. Я надеюсь, что в дальнейшем мы продолжим развиваться в этом векторе», - заявил военный атташе посольства Пакистана в России по вопросам обороны Мухаммад Ирфан Хан.

В ходе церемонии открытия состоялись показательные выступления российских десантников. Военнослужащие продемонстрировали сразу несколько элементов боевой подготовки, в том числе такие, как приемы рукопашного боя, разламывание досок кулаками, умение ловить на лету тяжелые гири, а также разбивать бутылки о голову.

Обеспечением правопорядка на полигоне Молькино на время проведения учений будут заниматься военнослужащие военной полиции Южного военного округа. Учения «Дружба» проводятся с 2016 года, поочередно на территории России и Исламской Республики Пакистан.